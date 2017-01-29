الرئيسية الأخبار المحلية استشهاد أكثر من 18 مواطن بينهم أطفال ونساء بجرائم إبادة مروعة ترتكبها... الأخبار المحلية استشهاد أكثر من 18 مواطن بينهم أطفال ونساء بجرائم إبادة مروعة ترتكبها السعودية في تعز بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 311 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات استشهاد أكثر من 18 مواطن بينهم أطفال ونساء بجرائم إبادة مروعة ترتكبها السعودية في تعز شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الأمم المتحد: العدوان على اليمن نفذ هجمات ترقى إلى جرائم حرب حالة من التخبط وعدم الوضوح في تصريحات حكومة هادي حول إنتماء المستهدفين بالعملية الأمريكية أسباب ساهمت في تأجيج الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد