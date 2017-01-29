الرئيسية الأخبار المحلية طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم الأخبار المحلية طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 241 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الأمم المتحد: العدوان على اليمن نفذ هجمات ترقى إلى جرائم حرب حالة من التخبط وعدم الوضوح في تصريحات حكومة هادي حول إنتماء المستهدفين بالعملية الأمريكية أسباب ساهمت في تأجيج الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد