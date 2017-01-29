الرئيسية الأخبار المحلية بعد خطاب السيد القائد قبائل الجوف ترسل كتائب من المقاتلين النخبة إلى... الأخبار المحلية بعد خطاب السيد القائد قبائل الجوف ترسل كتائب من المقاتلين النخبة إلى جبهات العزة والكرامة بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 543 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات بعد خطاب السيد القائد قبائل الجوف ترسل كتائب من المقاتلين النخبة إلى جبهات العزة والكرامة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الأمم المتحد: العدوان على اليمن نفذ هجمات ترقى إلى جرائم حرب حالة من التخبط وعدم الوضوح في تصريحات حكومة هادي حول إنتماء المستهدفين بالعملية الأمريكية أسباب ساهمت في تأجيج الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد