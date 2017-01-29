الرئيسية الأخبار المحلية وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية... الأخبار المحلية وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية دعماً للجبهات بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 64 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية دعماً للجبهات شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية بقافلة مزعجة لحظات استهداف موقعين سعوديين في جيزان المحتلة بقذائف المدفعية اليمنية HD لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد