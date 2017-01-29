الرئيسية الأخبار المحلية أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية... الأخبار المحلية أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية بقافلة مزعجة بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 48 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية بقافلة مزعجة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية دعماً للجبهات لحظات استهداف موقعين سعوديين في جيزان المحتلة بقذائف المدفعية اليمنية HD لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد