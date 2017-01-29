الرئيسية الأخبار المحلية لحظات استهداف موقعين سعوديين في جيزان المحتلة بقذائف المدفعية اليمنية HD الأخبار المحليةفيديوهات لحظات استهداف موقعين سعوديين في جيزان المحتلة بقذائف المدفعية اليمنية HD بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 65 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات لحظات استهداف موقعين سعوديين في جيزان المحتلة بقذائف المدفعية اليمنية HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية بقافلة مزعجة وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية دعماً للجبهات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد