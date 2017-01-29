الرئيسية الأخبار المحلية الجيش واللجان الشعبية يستهدفون موقع نهوقة السعودي في نجران بعدد من الصواريخ... الأخبار المحلية الجيش واللجان الشعبية يستهدفون موقع نهوقة السعودي في نجران بعدد من الصواريخ HD بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 86 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات الجيش واللجان الشعبية يستهدفون موقع نهوقة السعودي في نجران بعدد من الصواريخ HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية بقافلة مزعجة وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية دعماً للجبهات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد