الرئيسية الأخبار المحلية شاهد إنطلاق ثلاثة صواريخ أورغان تدك معسكر بن يالين السعودي في نجران... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد إنطلاق ثلاثة صواريخ أورغان تدك معسكر بن يالين السعودي في نجران HD بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 1475 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد إنطلاق ثلاثة صواريخ أورغان تدك معسكر بن يالين السعودي في نجران HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الأمم المتحد: العدوان على اليمن نفذ هجمات ترقى إلى جرائم حرب حالة من التخبط وعدم الوضوح في تصريحات حكومة هادي حول إنتماء المستهدفين بالعملية الأمريكية أسباب ساهمت في تأجيج الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد