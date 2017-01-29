الرئيسية الأخبار المحلية أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون مواقع المنافقين في نقيل الخشبة بالضالع الأخبار المحليةفيديوهات أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون مواقع المنافقين في نقيل الخشبة بالضالع بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 163 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون مواقع المنافقين في نقيل الخشبة بالضالع شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية بقافلة مزعجة وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية دعماً للجبهات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد