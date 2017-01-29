الرئيسية الأخبار المحلية عدسة الإعلام الحربي ترافق أبطال الجيش واللجان الشعبية في الوازعية بتعز الأخبار المحليةفيديوهات عدسة الإعلام الحربي ترافق أبطال الجيش واللجان الشعبية في الوازعية بتعز بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 125 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات عدسة الإعلام الحربي ترافق أبطال الجيش واللجان الشعبية في الوازعية بتعز شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب جامعة 21سبتمبر بصنعاء تنديداً بفعل العدوان الرجعي السعودي بحق جامعتهم أهالي عزلتي هوزان ومسار في مديرية مناخة بصنعاء يردون على تطاول السعودية بقافلة مزعجة وقفة قبلية كريمة لأبناء المديريات الست في البيضاء وتقديم قافلة غذائية وعينية دعماً للجبهات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد