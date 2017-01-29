وأوضح مصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق مدرعتين سعوديتين في موقع الشل في جيزان بعبوتين ناسفتين.

إلى ذلك أضاف المصدر أن الجيش واللجان تمكنوا من تدمير 3 آليات عسكرية بالإضافة إلى إحراق مخزن أسلحة في عملية للجيش واللجان بموقع العريضة في عسير.

كما استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية دبابة وتجمع لمرتزقة الجيش السعودي بقذائف المدفعية قبالة منفذ علب.

وفي نجران قصف مدفعي على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في موقعي صله وعباسه.