المشهد اليمني الأول| أبين

تبنى تنظيم أنصار الشريعة، الذراع المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، عملية اغتيال رشدي العلواني، قائد قوات الحزام الأمني، في مديرية لودر، بمحافظة أبين، وسط البلاد.

و قال التنظيم في بيان له، إنه نفذ العملية، واغتنم أسلحة و عتاد عسكري و أحرقوا الطقم الذي كان يستقله العلواني، و مرافقيه الثلاثة دون خسائر بشرية في صفوفهم.

و نصب التنظيم كمين مسلح لطقم كان يستقله العلواني و مرافقيه، أثناء مرورهم في نقطة امسرة – جحين، في طريقهم إلى عدن.

و تصاعد منذ الشهر الماضي نشاط تنظيم القاعدة في محافظة أبين، بشكل ملحوظ.

و يحذر مراقبون من عودة التنظيم للسيطرة على مدن المحافظة مرة أخرى، بعد أقل من عام على انسحابهم منها.

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