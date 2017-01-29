المشهد اليمني الأول| أبين
تبنى تنظيم أنصار الشريعة، الذراع المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، عملية اغتيال رشدي العلواني، قائد قوات الحزام الأمني، في مديرية لودر، بمحافظة أبين، وسط البلاد.
و قال التنظيم في بيان له، إنه نفذ العملية، واغتنم أسلحة و عتاد عسكري و أحرقوا الطقم الذي كان يستقله العلواني، و مرافقيه الثلاثة دون خسائر بشرية في صفوفهم.
و نصب التنظيم كمين مسلح لطقم كان يستقله العلواني و مرافقيه، أثناء مرورهم في نقطة امسرة – جحين، في طريقهم إلى عدن.
و تصاعد منذ الشهر الماضي نشاط تنظيم القاعدة في محافظة أبين، بشكل ملحوظ.
و يحذر مراقبون من عودة التنظيم للسيطرة على مدن المحافظة مرة أخرى، بعد أقل من عام على انسحابهم منها.
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