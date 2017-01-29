وجاء في بيان للجيش الأمريكي ‭‭‭‬‬أ‭‭‬‬‬ن “14 مقاتلا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قتلوا في الهجوم الذي نتج عنه جمع معلومات ستقدم على الأرجح نظرة عميقة للمخططات الإرهابية في المستقبل”.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية “نشعر بحزن بالغ لفقد واحد من أفراد قواتنا الخاصة”.

وأضاف أن “التضحيات كبيرة للغاية في قتالنا ضد الإرهابيين الذين يهددون الأبرياء في أرجاء العالم”.