المشهد اليمني الأول| متابعات
نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن، مقالا للكاتب سي جي ويليمان، يقول فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة أكثر تهورا من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، لكنه أكثر شرا، من حيث قائمة الحظر والتعذيب وتشديد المراقبة.
ويقول ويليمان إنه “منذ أعلن ترامب ترشحه في 16 حزيران/ يونيو 2015، إلى أن أدى القسم ليصبح رئيس أمريكا الخامس والأربعين، اتخذ تقريبا كل المواقف على طرفي نقيض كل قضية، فهذا سياسي لم يسبق له نظير، حيث لا تلزمه عقيدة ولا دين ولا فلسفة ولا سياسة”.
ويضيف الكاتب في مقاله، أن “ترامب هو قارب دون دفة توجهه، وإنسان دون بوصلة أخلاقية، ما عدا طبعا أن يرى كومة من الأموال المكدسة في نهاية النفق، لذلك فإن محاولة التكهن بالتوجهات السياسية الخارجية لهذا الرجل، الذي يقول من ناحية إنه يريد قصف الشرق الأوسط بلا هوادة، ومن ناحية أخرى يريد أن تنسحب أمريكا من العالم، وتضع شعار (أمريكا أولا)، مسألة محيرة أربكت خبراء الأمن القومي، الذين لا يعرفون مع ماذا يتعاملون في المكتب البيضاوي”.
ويتابع ويليمان قائلا: “لقد وصلنا نهاية الأسبوع الأول من رئاسة ترامب، وبدأنا نرى أي نوع من الرؤساء سيكون، وهي رئاسة يعرفها الناس في الشرق الأوسط جيدا، ترامب هو نسخة مسترجعة من جورج بوش الابن، لا، بل إن ترامب يجهز نفسه ليكون أقل تفكيرا وأكثر ضبابية وأكثر تهورا من بوش”.
ويؤكد الكاتب أن “الأوامر التنفيذية القليلة التي وقعها ترامب تشير إلى أنه سيكون بوش، لكن مع منشطات أكثر شرا وأكثر وحشية، ونسخة غبية من الشخص الذي أشعل النيران في الشرق الأوسط، وحطم عالم المال بأسره”.
ويشير ويليمان إلى أنه “في اليوم الذي تم فيه تنصيب ترامب، أعلنت إسرائيل العنصرية خططا لبناء 500 مستوطنة غير قانونية في شرق القدس، ضاربة عرض الحائط علنا بقرار الأمم المتحدة الشهر الماضي لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتحدث ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا بعد ذلك بيومين، وبينما لا نعرف تفاصيل المكالمة، عدا عن الحديث عن زيارة نتنياهو إلى واشنطن، فإنه يمكننا افتراض أن إسرائيل العنصرية أعطيت الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية”.
ويلفت الكاتب إلى أن “إسرائيل أعلنت يوم الاثنين عن أنها ستقوم ببناء 2500 مستوطنة غير قانونية في الأراضي المحتلة، ومع أن مشروع الاستيطان لم يتوقف في سنوات أوباما، إلا أنه كان أبطأ، حيث زاد عدد المستوطنين بنسبة (25%)، في الوقت الذي زاد في سنوات حكم جورج بوش الابن بنسبة (35%)”.
ويجد ويليمان أن “هذا الانفراج بالنسبة لنتنياهو في أيام ترامب، يعد بالعودة إلى أيام ازدهار المستوطنات، كما كان في عهد بوش، خاصة أن ترامب اختار سفيرا لإسرائيل يؤيد ضم الضفة الغربية غير القانوني”.
ويذكر الكاتب أن “ترامب يعد بأن يتماشى مع اليمين الإسرائيلي، إلى درجة لم يحلم أن يصل إليها بوش، حيث أعاد تأكيد نيته نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو الأمر الذي رفض الرؤساء الأمريكيون كلهم فعله، كما لم تقم أي دولة أخرى بنقل سفارتها إلى القدس، لئلا تمنح الشرعية لسرقة إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها للقانون الدولي”.
ويفيد ويليمان بأن “ترامب ينوي إلغاء الإصلاحات التي قام بها أوباما في مجال (الحرب على الإرهاب)، والعودة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، التي سادت أيام بوش”.
وينوه الكاتب إلى أنه بحسب مسودة الأمر، الذي حصلت عليه “نيويورك تايمز”، بعنوان “احتجاز واستجواب المقاتلين الأعداء”، فإن ترامب يريد إعادة التسليم الاستثنائي، وإعادة فتح المواقع السوداء التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، التي كانت تحتوي على السجون السرية؛ في محاولة للتحايل على قانون أمريكي يمنع التعذيب، مشيرا إلى أنه بحسب تلك الوثيقة، فإن ترامب يريد أن يلغي توجيه أوباما، الذي يسمح للصليب الأحمر الدولي بالوصول إلى المحتجزين لدى أمريكا.
ويعلق ويليمان قائلا: “واضح أن ترامب يعود إلى تجاوزات فترة بوش لاتفاقيات جنيف، وللمعايير والقواعد التي تحكم الطريق القانونية، التي تنفذ فيها الدول الحروب”.
وبحسب الموقع، فإن “عددا كبيرا من القيادات العسكرية الأمريكية رفضوا قبول سياسات بوش في مكافحة الإرهاب، ووصفوا تلك البرامج بأنها (غير قانونية، وغير أخلاقية، وضارة للأمن القومي)، وليس هذا فحسب، بل إن تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة استخدما تلك السياسات لتجنيد المزيد من العناصر”.
ويورد ويليمان أن إدارة ترامب أعلنت أنها تنوي أن تضع “منعا مؤقتا” على التأشيرات من سبع دول، غالبية مواطنيها مسلمون، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ويخلص الكاتب إلى القول إن “منع هجرة المسلمين إلى أمريكا يعد حجر الزاوية في سياسة ترامب لمكافحة الإرهاب، لكن غياب اسم السعودية الواضح من القائمة يشير إلى سياسته القائمة على العنصرية، في محاولة لإرضاء مؤيديه المعادين للمسلمين”.
التعليقات
تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من بعض المعلقين ان يحترموا نفسهم وان لا يسبوا اليمنيين أينما كانوا من جزيرة سقطره إلا جزيرة كمران وفي الأخير اليمن بلاد كل اليمنيين العرب اليمني العربي لا يسب وطنه من حقه ينتقد الخونة والمرتزقة ومن نهبوا ممتلكات الشعب اليمني ا قل زعماء اليمن واغلب الشيوخ واغلب القادة واغلب الموظفين خونة وعملا لأكن لا نسمي أي منطقة في اليمن ونسب هاء نحنو نحترم كل اليمن من شرقها إلا غربها ومن جنوبها إلا شمالها لا خصومة تدوم الشعب ليس له أي ذنب والمناطق اليمنية يجب احترامها يجب ان لا نتطاول على بعضني البعض كما فعل احد الفنانين أللذي كان يتطاول على أي يمني شمالي ويطلع على الطائرات في المطارات الجنوبية ويسب وينزل الشماليين ما ذنب الشعب اليمني هذ ا الفنان عمر خو جة وله صور مع علي سالم البيض وهوا لا بس الزى العسكري الجنوبي هذا راجع له يؤيد أيد من يريد بس لا يتعدى ويسب اليمنيين اليمن العربي الشريف لا يمكن ان يسب أي منطقه او أي شخص ما عدى أل عملاي والخونة لا يمكن ان تنقسم اليمن سوف تضل موحدة لو تقسمت سوف تقوم حروب ما يعلم بها إلا الله وتجار الحروب جاهزين وعلى رئسهم علي محسن وعيال الحمر والكثير من الخونة سواء من الشمال أو الجنوب ام تناسيتم ما حصل لكم من الأحزاب القومية والشيوعية تناسيتم السحل وتغييب ألاف المواطنين ام نسيتم إحداث سنة ستة وثمانون ماذا حصل فيها وين هربتم هر بتم إلا الوطن الأم لقد احتضنتكم اليمن هيا بلادكم لولا الخونة السفلة بيت الحمر والقادة الخونة المرتزقة الذين نهبوا كل ممتلكات الشعب اليمني وهم با الآلاف والأحزاب التكفيرية والسياسية أينهم من نهبوا ممتلكات الشعب اليمني أنهم هاربين الجنس الثاني أرجل منهم أشعلوا الحروب ونهبوا خيرات الشعب وتركو الشعب اليمني للدمار والمرض والخوف والجوع المواطنون الشرفاء لم يهربوا الديوثين الحقراء هم وأهلهم عايشينا في النعيم أليس علي محسن الحمر كان الرجل الأول في اليمن وهوا من سلح الحوثيين بدون ما يحاسبه احد ولم يقدم للمحاكمة رغم وضوح الجرائم هوا خدام بيت الحمر أليس بترول اليمن بسمهم والبنوك بسمهم والاتصالات بسمهم والعقارات بسمهم واسماك البحر بسمهم من متى يعرفون عدن ويعرفون البحر لكي يبيعون اسماك البحر لشركات الجرف ويحرمون الصياد ين من رزقهم الم يكونو جيراننا ال سعود اللذين يستقبلون الخونة عندهم والشعب اليمن لم يقبل أي معارض للحكم في السعودية بل نكن لهم كل الحب وفوق هذا يعاملونا مثل أي أجنبي ونحنو ابنا الجزيرة العربية هل من حق أي دولة ان تقرر لعملا ئها رواتب في اليمن نحنو اليمنيين نكن كل الحب لكل الوطن العربي ولا نخون السعودية كانت ولا زالت تصرف رواتب شهرية لعيال الحمر عشرات الملايين من الدولارات شهريا وليس سنويا هم تجار حروب وهم متفاهمين مع الحوثيين المجوسيين اللذين يعملون لصالح دولة إيران إيران لا تريد البحرين بل تريد كل العرب اين البوابة الشرقية للوطن العربي العراق الحبيب أمريكا سلمت العراق والشام إما اليمن أنا اطمنكم آن الحوثيين لن يقبلهم الشعب اليمن ولن تقبلهم اليمن لأنهم مزروعين أما سبب كلامي على الحوثيين وعن الشعب اليمني لن يقبلهم لأنهم من نفس سلالة بيت حميد الدين واليمن ضحت با ا لمئات من ألاف أ لشهدا في سبيل تحرير اليمن من الحكم الكهنوتي الإيراني المجوسي انا اتحدا أي يمني يكون صادق ويقول انهوا يحب الحوثيين والله أنهم مكروهين ونفضل أي دولة تحكمنا ولا يحكمونا الأحزاب والحوثيين يا جيراننا ويا شعبنا اليمني ويا جيراننا ويا ابنا الخليج العربي أقلكم أن الشعب اليمني سيكون سندكم وعونكم إيران تخاف من الشعب اليمني لحيثي وبيننا وبينهم ثئر قديم من أيام الخليفة الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه وعن كل الصحابة التخلص منهم سهل جدا بس تجار الحروب لا يريدون ان تستقر اليمن فهم قتلة وعارفين نفسهم ومصيرهم جهنم أي خائن خان بلده ووطنه وشعبة سوف يخونكم ويبيعكم في اقرب فرصة هم يائسين من رحمت الله لعنت الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته هم أولاد العلق مي لعنت الله على كل الأحزاب التكفيرية والسياسية هم سبب تدمير كل الوطن العربي اللهم يأرب اخفض لنا اليمن والوطن العربي كامل وخاصة فلسطين