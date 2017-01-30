المشهد اليمني الأول | متابعات
في الوقت الذي اصدر عبد ربه هادي قرارا قضى بنقل جلسات مجلس النواب الى محافظة عدن بسبب ما أرجعه الى ظروف قاهرة وانعدام الأمن في العاصمة صنعاء
كشف احد اعضاء البرلمان المتواجدين في الخارج للوسط ان سبب اصدار هادي للقرار يرجع الى غضبه من فشل نائب رئيس المجلس الشدادي في اقناع الأعضاء المتواجدين بالخارج بعقد الاجتماع في عدن
وأوضح المصدر البرلماني للوسط ان محمد علي الشدادي اجتمع الخميس الماضي بالرياض بعدد من اعضاء المجلس بغرض اقناعهم بالذهاب الى عدن لعقد الاجتماع والتحرك لاقناع زملائهم المتواجدين في القاهرة الا انهم رفضوا كون عدن مدينة غير امنة
على حياتهم
واضاف ان اجتماعا اخر دعا اليه الشدادي اليوم السبت الا انه فشل ايضا بسبب عدم حضور الأعضاء واستمرار من حضر على موقفهم من نقل المجلس وعقد اجتماعاته في عدن
الى ذلك علمت الوسط من مصدر موثوق ان الفار الشيخ حسين الأحمر رد على الشدادي بالقول اذا كان لابد من تسليم رقابنا فسوف نسلمها الى ابو علي الحاكم لا الى الزبيدي وشلال ويقصد محافظ عدن ومدير الأمن
هذا وكان الشهر الماضي تم انتخاب نائبا لرئيس المجلس بدلا عن الشدادي الشهر الماضي فيما ظل يحيى الراعي على رئاسة المجلس
أرجو من بعض المعلقين ان يحترموا نفسهم وان لا يسبوا اليمنيين أينما كانوا من جزيرة سقطره إلا جزيرة كمران وفي الأخير اليمن بلاد كل اليمنيين العرب اليمني العربي لا يسب وطنه من حقه ينتقد الخونة والمرتزقة ومن نهبوا ممتلكات الشعب اليمني ا قل زعماء اليمن واغلب الشيوخ واغلب القادة واغلب الموظفين خونة وعملا لأكن لا نسمي أي منطقة في اليمن ونسب هاء نحنو نحترم كل اليمن من شرقها إلا غربها ومن جنوبها إلا شمالها لا خصومة تدوم الشعب ليس له أي ذنب والمناطق اليمنية يجب احترامها يجب ان لا نتطاول على بعضني البعض كما فعل احد الفنانين أللذي كان يتطاول على أي يمني شمالي ويطلع على الطائرات في المطارات الجنوبية ويسب وينزل الشماليين ما ذنب الشعب اليمني هذ ا الفنان عمر خو جة وله صور مع علي سالم البيض وهوا لا بس الزى العسكري الجنوبي هذا راجع له يؤيد أيد من يريد بس لا يتعدى ويسب اليمنيين اليمن العربي الشريف لا يمكن ان يسب أي منطقه او أي شخص ما عدى أل عملاي والخونة لا يمكن ان تنقسم اليمن سوف تضل موحدة لو تقسمت سوف تقوم حروب ما يعلم بها إلا الله وتجار الحروب جاهزين وعلى رئسهم علي محسن وعيال الحمر والكثير من الخونة سواء من الشمال أو الجنوب ام تناسيتم ما حصل لكم من الأحزاب القومية والشيوعية تناسيتم السحل وتغييب ألاف المواطنين ام نسيتم إحداث سنة ستة وثمانون ماذا حصل فيها وين هربتم هر بتم إلا الوطن الأم لقد احتضنتكم اليمن هيا بلادكم لولا الخونة السفلة بيت الحمر والقادة الخونة المرتزقة الذين نهبوا كل ممتلكات الشعب اليمني وهم با الآلاف والأحزاب التكفيرية والسياسية أينهم من نهبوا ممتلكات الشعب اليمني أنهم هاربين الجنس الثاني أرجل منهم أشعلوا الحروب ونهبوا خيرات الشعب وتركو الشعب اليمني للدمار والمرض والخوف والجوع المواطنون الشرفاء لم يهربوا الديوثين الحقراء هم وأهلهم عايشينا في النعيم أليس علي محسن الحمر كان الرجل الأول في اليمن وهوا من سلح الحوثيين بدون ما يحاسبه احد ولم يقدم للمحاكمة رغم وضوح الجرائم هوا خدام بيت الحمر أليس بترول اليمن بسمهم والبنوك بسمهم والاتصالات بسمهم والعقارات بسمهم واسماك البحر بسمهم من متى يعرفون عدن ويعرفون البحر لكي يبيعون اسماك البحر لشركات الجرف ويحرمون الصياد ين من رزقهم الم يكونو جيراننا ال سعود اللذين يستقبلون الخونة عندهم والشعب اليمن لم يقبل أي معارض للحكم في السعودية بل نكن لهم كل الحب وفوق هذا يعاملونا مثل أي أجنبي ونحنو ابنا الجزيرة العربية هل من حق أي دولة ان تقرر لعملا ئها رواتب في اليمن نحنو اليمنيين نكن كل الحب لكل الوطن العربي ولا نخون السعودية كانت ولا زالت تصرف رواتب شهرية لعيال الحمر عشرات الملايين من الدولارات شهريا وليس سنويا هم تجار حروب وهم متفاهمين مع الحوثيين المجوسيين اللذين يعملون لصالح دولة إيران إيران لا تريد البحرين بل تريد كل العرب اين البوابة الشرقية للوطن العربي العراق الحبيب أمريكا سلمت العراق والشام إما اليمن أنا اطمنكم آن الحوثيين لن يقبلهم الشعب اليمن ولن تقبلهم اليمن لأنهم مزروعين أما سبب كلامي على الحوثيين وعن الشعب اليمني لن يقبلهم لأنهم من نفس سلالة بيت حميد الدين واليمن ضحت با ا لمئات من ألاف أ لشهدا في سبيل تحرير اليمن من الحكم الكهنوتي الإيراني المجوسي انا اتحدا أي يمني يكون صادق ويقول انهوا يحب الحوثيين والله أنهم مكروهين ونفضل أي دولة تحكمنا ولا يحكمونا الأحزاب والحوثيين يا جيراننا ويا شعبنا اليمني ويا جيراننا ويا ابنا الخليج العربي أقلكم أن الشعب اليمني سيكون سندكم وعونكم إيران تخاف من الشعب اليمني لحيثي وبيننا وبينهم ثئر قديم من أيام الخليفة الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه وعن كل الصحابة التخلص منهم سهل جدا بس تجار الحروب لا يريدون ان تستقر اليمن فهم قتلة وعارفين نفسهم ومصيرهم جهنم أي خائن خان بلده ووطنه وشعبة سوف يخونكم ويبيعكم في اقرب فرصة هم يائسين من رحمت الله لعنت الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته هم أولاد العلق مي لعنت الله على كل الأحزاب التكفيرية والسياسية هم سبب تدمير كل الوطن العربي اللهم يأرب اخفض لنا اليمن والوطن العربي كامل وخاصة فلسطين
رد