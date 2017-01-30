المشهد اليمني الأول | متابعات

في الوقت الذي اصدر عبد ربه هادي قرارا قضى بنقل جلسات مجلس النواب الى محافظة عدن بسبب ما أرجعه الى ظروف قاهرة وانعدام الأمن في العاصمة صنعاء

كشف احد اعضاء البرلمان المتواجدين في الخارج للوسط ان سبب اصدار هادي للقرار يرجع الى غضبه من فشل نائب رئيس المجلس الشدادي في اقناع الأعضاء المتواجدين بالخارج بعقد الاجتماع في عدن

وأوضح المصدر البرلماني للوسط ان محمد علي الشدادي اجتمع الخميس الماضي بالرياض بعدد من اعضاء المجلس بغرض اقناعهم بالذهاب الى عدن لعقد الاجتماع والتحرك لاقناع زملائهم المتواجدين في القاهرة الا انهم رفضوا كون عدن مدينة غير امنة

على حياتهم

واضاف ان اجتماعا اخر دعا اليه الشدادي اليوم السبت الا انه فشل ايضا بسبب عدم حضور الأعضاء واستمرار من حضر على موقفهم من نقل المجلس وعقد اجتماعاته في عدن

الى ذلك علمت الوسط من مصدر موثوق ان الفار الشيخ حسين الأحمر رد على الشدادي بالقول اذا كان لابد من تسليم رقابنا فسوف نسلمها الى ابو علي الحاكم لا الى الزبيدي وشلال ويقصد محافظ عدن ومدير الأمن

هذا وكان الشهر الماضي تم انتخاب نائبا لرئيس المجلس بدلا عن الشدادي الشهر الماضي فيما ظل يحيى الراعي على رئاسة المجلس

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