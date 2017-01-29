المشهد اليمني الأول| الولايات المتحدة الأمريكية



أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها أجازت لحملة تطالب باستقلال الولاية والبدء بجمع التواقيع اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء في قوام الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكرتير الولاية أليكس باديلا قوله: أعطينا حملة «كاليفورنيا وطناً» الشهيرة كذلك باسم «كاليكست»، الترخيص للبدء بجمع التواقيع اللازمة وعددها 600 ألف تقريباً لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني 2018.

وإذا صوتت أغلبية الناخبين لمصلحة الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حالياً على أن كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة، وأن دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد.

وبعد ذلك يتعين إجراء استفتاء عام 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.

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