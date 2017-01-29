وأكد مصدر محلي ان هذه الضغوط أتت بعد قيام السكان بالاعتراض والتظاهر رداً على استشهاد “محمد الحساوي” داخل سجون نظام آل سعود.

كما أكد قطع النظام السعودي للتيار الكهربائي عن سكان منطقة “المسورة” في مدينة “العوامية” لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف المصدر أن قوات آل سعود تثير الرعب وتمارس العنف والقمع الشديدين بحق المواطنين لمنع الناس من التظاهر، ومن الممكن أن يقوموا باستغلال خوف النساء والأطفال للقيام باعتقال بعض الوجوه المعارضة المعروفة.

وصرح المصدر أن المواطنين يعوضون عن انقطاع التيار الكهربائي، باستخدام المولدات والمصابيح المحمولة يدويا.

ويشار الى ان السلطات أعلنت عن اتخاذ خطوات ترمي لهدم 488 منزلا في حي المسورة ببلدة العوامية في المنطقة الشرقية بذريعة أنها قديمة كما ورد في صحيفة عكاظ.