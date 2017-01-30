المشهد اليمني الأول| متابعات

كشف موقع «أمريكان اينترست» في تقرير له عن أقوى ثماني دول لعام 2017 كان من بينها إيران التي حازت على مرتبة وضعت الكيان الإسرائيلي خلفها، بينما احتلت حليفة الاحتلال أمريكا المرتبة الأولى في القائمة.

وبحسب التقرير جاءت أمريكا والصين واليابان في المراتب الثلاث الأولى من هذه القائمة تلتها روسيا وألمانيا والهند في المراتب من الرابعة إلى السادسة، بينما حلّت إيران في المرتبة السابعة للدول الأقوى في عام 2017 ليأتي من بعدها كيان الاحتلال في المرتبة الثامنة.

وأشار التقرير إلى قوّة ايران في المنطقة، كما لفت إلى الاتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة (5+1), وتوقيع طهران لاتفاقيات شراء طائرات «بوينغ وإيرباص»، معتبراً أنها كانت رسالة شفافة للعالم أجمع بأن إيران بلد منفتح على التجارة.

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