حدث كوني سوف يغير شكل سماء كوكب الأرض.. ما هو ؟

يقول البروفيسور مولنر وزملاؤه أنَّ انفجاراً هائلا في الفضاء سيحدث في غضون عدة سنوات، والأمر الرائع في الأمر أنه سيكون مرئيا للعين المجردة من الأرض.

البقعة المضيئة ستظهر في كوكبة الدجاجة

بالطبع نحن لن نرى الانفجار في وقت حدوثه والذي يبدو أنه حدث منذ 1800 عامٍ، ولكن الضوء كان يشق طريقه نحونا كل هذه المدة.

إنها فرصة تحدث مرة في العمر لعالم الفلك ليشهد حدثا مشابها، كما أنه حدثٌ مهمٌ وفرصةٌ نادرةٌ لكل العلماء ومراقبي الفلك الشغوفين. ولهذا السبب فإن عملية تقصِّي الحدث بأكملها وإضافة إلى الحدث النهائي أو بدونها سيحفظون في وثائقي يدعى Luminous والذي من المقرر له أن يطلق في عام 2022 أو 2023 تبعاً للتوقيت الدَّقيق الذي ستحدث فيه هذه الملحمةُ الكونيةُ العظيمة.