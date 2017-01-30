شاهد.. رجل يمشي على الماء إثر ظاهرة نادرة

فقد استيقظ اندريه بعد ليلة باردة ليجد البحيرة التي تقع بالقرب من مدينة بوين وهي متجمدة ونقية بشكل غريب للغاية. فنزل إلى الشاطئ للتحقق من الأمر حاملا معه معولا لاختبار مدى عمق الجليد، فوجد أن سماكته تبلغ حوالي بوصتين، وفقا لتقارير ناشيونال جيوغرافيك.

وقال اندريه في حديث مع ناشيونال جيوغرافيك: “أنا لا أعتقد أن هنالك أي سر عظيم في هذه الحادثة، فعندما تكون الرياح ساكنة ودرجات الحرارة دون الصفر، تتجمد البحيرة بشكل رائع”.

ولا تعد هذه المرة الاولى التي يتم فيها توثيق هذه الظاهرة، ففي عام 2014، نُشر شريط فيديو لصديقين يمشيان على بحيرة شديدة النقاء في منطقة تحيط بجبال سلوفاكيا، حيث شوهد نحو 9.6 مليون مرة.