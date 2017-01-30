المشهد اليمني الأول| خاص

استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الإثنين 30 يناير 2017م، بارجة حربية تابعة لقوى الغزو والعدوان السعودي الأمريكي.

وأكد مصدر عسكري أن القوة البحرية تستهدف بارجة حربية لقوى الغزو قبالة السواحل الغربية لليمن كانت تقوم باستهداف المدنيين والمنشئات المدنية بعد انتهاكها للسيادة اليمنية.

وأكد المصدر للمشهد اليمني الأول، بأن البارجة السعودية، تحمل على متنها ١٧٦ جندي وضابط وعلى متنها طائرة مروحية .

وبعد الرصد والمتابعة والمراقبة تمكنت وحدات متخصصة في وحدة القوات البحرية التابعة للجيش واللجان الشعبية من استهدافها بشكل مباشر ودقيق وهي الان لا زالت تغرق في عرض البحر .

وأكد المصدر أن البوارج الاخرى لم تستطع انقاذها حتى الآن خوفاً من الاستهداف من جانب أبطال القوة البحرية .

وكانت حذرت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية، في 21 يناير الجاري، البوارج العدوان من استخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية.

وقالت في بيان لها ” إن بوارج العدوان تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف مدنية مما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

وأكدت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل جاهزيتها للرد على أي قصف من بوارج تحالف العدوان تحت أي ظرف.

كما حذرت السفن التجارية من المرور في الممر الدولي إلا بعد تشغيل جهاز التعارف الدولي حفاظا على سلامتها.

وكانت استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية في أكتوبر الماضي بارجة عسكرية إماراتية تابعة لقوى العدوان السعودي أثناء محاولتها التقدم باتجاه سواحل المخا ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وتعد هذه ثامن بارجة حربية تطالها النيران اليمنية، وهذه تفاصيل عن البوارج التي تم استهدافها من قبال أبطال الجيش واللجان الشعبية.

البارجة الأولى بتاريخ 07-10-2015 قبالة سواحل باب المندب

البارجة الثانية بتاريخ 10-10-2015 قبالة سواحل المخا

البارجة الثالثة بتاريخ 25-10-2015 قبالة سواحل المخا.

البارجة الحربية الرابعة بتاريخ 07-11-2015 قبالة سواحل المخا.

البارجة السادسة بتاريخ 5-12-2015 قبالة سواحل المخا.

البارجة السابعة بتاريخ 1-10-2016 قبالة سواحل المخا.

بالإضافة الى تدمير 3 زوارق حربية في أوقات متفاوتة.

الجدير بالذكر أن قوة الاستطلاع البحرية تراقب جميع السواحل اليمنية وتقف بالمرصاد لكل من يحاول الاقتراب من السواحل اليمنية وانتهاك السيادة.

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