المشهد اليمني الاول| خاص

الفرقاطة مدينة صناعة فرنسية من نوع : لافاييت La Fayette F-2000 وتعتبر من ضمن الأسطول الغربي للبحرية السعودية الاستخدام: فرقاطات مزودة بالصواريخ الموجهة، مجهزة لقتال الغواصات، ولتوفير الدفاع الجوي وتأمين مجموعات القتال البحرية، وتأمين القوافل البحرية. الطاقم: 197 فرداً – الطول: 115 متراً – العرض: 12.5 متر

– الغاطس: 4.65 متر – الحمولة الكاملة: 2610طن

– آلات الدفع: أربعة محركات ديزل ذات قدرة 32500 حصان ميكانيكي وبسرعة 30 عقدة. التسليح:

– مجموعتان من القواذف الرباعية (2×4) للصواريخ سطح/سطح من النوع اتومات مارك 2 Otomat MK 2 يصل مدى الصاروخ الى 180كلم وبسرعة 1,100كلم/ساعة .

– مجموعة من القواذف الثمانية (1×8) للصواريخ سطح/جو من النوع كروتال Crotale SAM.

– مدفع مدمج عيار 100 مم كريزو لوار من النوع Creusot Loire

– مدافع (2×2) عيار 40 مم بريدا من النوع Bryda.

– أربعة قواذف للطوربيد عيار 533 مم من النوع IISAF 17 B. –

4 مدافع M2 Browning 12.7 MM.

– تحمل طائرة عمودية من النوع دولفين SA 365. المعدات الإلكترونية:

• رادار البحث الجوي، من النوع سي تايجر DRBV-15 Sea Tiger • رادار ملاحي، من النوع راكال ديكا TM – 1226 Racal Deka

• رادار توجيه النيران، من النوع كاستور 2 Castor 2

• رادار توجيه الصواريخ، من النوع CSDRBC 32

• أجهزة توجيه النيران، من النوع فيجا Vega

• نظام الاتصال عبر الاقمار الصناعية Inmarsat نظم الحرب الإلكترونية السلبية:

• 2 نظام إطلاق الرقائق المعدنية والمشاعل الحرارية، من النوع داجاي Dagaie

• نظام الاستطلاع الإلكتروني، من النوع DR 4000 S

• نظام الإعاقة الإلكترونية من النوع جانيت Janet نظم السونار:

• سونار من النوع طومسون سنترا، مثبت علي البدن

• سونار للأعماق المتغيرة، من النوع: سورال القيمة الشرائية للبارجة: مليار ومائة وعشرون ألف دولار أمريكي.

صورة البارجة

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