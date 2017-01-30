المشهد اليمني الأول | متابعات

وجه محافظ تعز عبده الجندي بصرف النصف الثاني من مرتبات التربويين لشهر سبتمبر الماضي والتي تم إيقافها دون مسوغ قانوني.

كما وجه المحافظ الجندي بوضع آلية شفافة لتنظيم إطلاق وتوقيف المرتبات وفقا للقانون والإتفاق بين وزارة المالية والهيئة العامة للبريد.

وناقش محافظ تعز خلال لقاءه بقيادتي مكتب التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للبريد، سير العملية التعليمية بالمحافظة والمعالجات الهادفة لتحسين البيئة التعليمية.

وأكد المحافظ أهمية إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بواجباتهم .. مؤكدا دعم السلطة المحلية للمعلم والذي يعتبر بمثابة الضوء الذي يبدد عتمة الجهل والتخلف وينير دروب المستقبل .

وكان محافظ تعز زار فرع جامعة تعز بالحوبان .. واستمع إلى شرح حول نشاط الجامعة في ظل الظروف الراهنة.

وناقش المحافظ الجندي مع الطلاب الهموم والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية .. مؤكدا الحرص على تذليل المعوقات أمام الطلاب وتمكينهم من مواصلة التعليم حفاظ على مستقبلهم.

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