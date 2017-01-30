المشهد اليمني الأول| متابعات

بات واضحاً حال التماهي الكبير بين كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب وبعض عربان الخليج الذين يضعون أيديهم بأيدي قادة كيان معروف للعالم أجمع بارتكابه أبشع الجرائم بحق الإنسانية، ناهيك عن احتلاله أراضي عربية ورغم ذلك نرى أولئك العربان يلهثون لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال وعلناً، إذ أصبحت العلاقات السرية والتعاون الذي كان قائماً منذ زمن تحت الطاولة من الماضي بعدما باتت هذه العلاقات علنية وفاضحة.

وفي هذا السياق، كشف أكثر من مسؤول إسرائيلي عن عمق العلاقات التي تربط كيان الاحتلال ببعض الدول العربية، وخصّوا بالذكر العلاقات المتينة التي تربطهم بالنظام السعودي وقياداته من الممسكين بزمام الأمور في السعودية، على حد وصفهم.

ونقلاً عن موقع «المنار» المقدسية يؤكد المسؤولون الإسرائيليون يومياً أن العلاقات الإسرائيلية مع بني سعود وصلت إلى درجة متقدمة وأن هناك تحالفاً حقيقياً يجري بناؤه بين الجانبين قائماً على التنسيق الأمني، والعداء لإيران وسورية والمقاومة، ويشير هؤلاء إلى تزايد عدد المستشارين الإسرائيليين في ميادين مختلفة في المملكة الوهابية.

وقبل أيام وتأكيداً لما ذكره رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو من ارتياح كبير لعلاقات متميزة بين «إسرائيل» والنظام السعودي، أعلن موشيه يعالون وزير الحرب الإسرائيلي السابق أن تل أبيب تربطها علاقات متينة مع دول عربية، في مقدمتها السعودية.

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