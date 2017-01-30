الرئيسية الأخبار المحلية لحظات تدمير بارجة المدينة السعودية الأقوى عربياً في عملية نوعية وبسلاح متخصص الأخبار المحلية لحظات تدمير بارجة المدينة السعودية الأقوى عربياً في عملية نوعية وبسلاح متخصص بواسطة محرر المشهد - 30/01/2017 1778 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات لحظات تدمير بارجة المدينة السعودية الأقوى عربياً في عملية نوعية وبسلاح متخصص شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عن مجاعة أطفال اليمن والضمير العربي النائم !! سلمان يوافق على اقتراح ترامب بإنشاء “مناطق آمنة” في سوريا واليمن شاهد بجودة عالية.. لحظات تدمير بارجة المدينة وعلى متنها 176 جندي وضابط وطائرة أباتشي لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد