تفاصيل .. استهداف البارجة السعودية (المدينة) في الساحل الغربي لليمن.

المشهد اليمني الأول | حصري

خلال استهداف البارجة أظهره القوة البحرية مدى قدرتها ومدى تمكنها في استهداف القوات البحرية للغزاة في الساحل الغربي.

قوات البحرية التي دمرت العديد من السفن الحربية والزوارق والبوارج الحربية

أظهره خلال هذه العملية النوعية أسلوب جديد لم يكن في حسبان قوى العدوان

العملية التي نفذتها قواتنا اليوم والتي اختلفت في وقت تنفيذها عن سابقاتها وما أطلقته القوة البحرية من تحذير قبل ثمانية ايام باستهداف اي قوة غازية تستهدف الساحل او تقترب منه.

هذه العملية التي كانت في وضح النهار غير سابقاتها والتي كانت في الليل أظهره مدى القوة التي وصلت لها القوة البحرية

تصوير المشاهد التي بثتها قناة المسيرة للاستهداف كانت قريبه جداً من البارجة

دليل ضعف إمكانيات العدوان مهما كانت متطورة امام رجال البحرية

فالسلاح الذي امتلكه رجال البحرية هو قوة الايمان وتوكلهم على الله

كما اوضح السيد في المحاضره التي بثتها قناة المسيرة والذي قال فيها بان القوة التي يمتلكها المقاتل هي قوة الإيمان

هكذا حرقت المدينة وهكذا انهار التحالف امام رجال القوة البحرية.

بقلم

علي عبدالكافي الذاري

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