الرئيسية الأخبار المحلية شاهد بجودة عالية.. لحظات تدمير بارجة المدينة وعلى متنها 176 جندي وضابط... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد بجودة عالية.. لحظات تدمير بارجة المدينة وعلى متنها 176 جندي وضابط وطائرة أباتشي بواسطة محرر المشهد - 30/01/2017 5060 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد بجودة عالية.. لحظات تدمير بارجة المدينة وعلى متنها 176 جندي وضابط وطائرة أباتشي شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عن مجاعة أطفال اليمن والضمير العربي النائم !! سلمان يوافق على اقتراح ترامب بإنشاء “مناطق آمنة” في سوريا واليمن تفاصيل .. استهداف البارجة السعودية (المدينة) في الساحل الغربي لليمن. لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد