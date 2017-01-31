المشهد اليمني الأول| متابعات
قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الإثنين إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” استثنى بعض الدول من قراره المثير للجدل حول السفر بالرغم من مسؤوليتها عن ارتكاب أعمال ارهابية.
وقال الصحيفة “لقد استثنى ترامب مواطنين من دول مسؤولة عن ارتكاب بعضا من اعظم الأعمال الوحشية على الراضي الأمريكية في التاريخ الحديث”, في إشارة الى السعودية.
وأشارت الصحيفة الى الأمر التنفيذي الذي وقعه الجمعة, الذي يضع حدا مؤقتا لبرنامج استقبال اللاجئين في امريكا وفرض حظرا على سفر مواطنين من سبع دولة اسلامية هي ايران والعراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا والسودان الى امريكا.
الصحيفة اوضحت أن القائمة خلت من اسم السعودية التي وصفتها ب”موطن 15 ارهابي من مجموع 19 ارهابي شاركوا في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة”.
وأشارت الصحيفة الى أن القائمة لم تضم أربع دول اخرى تورط عدد من مواطنيها في ارتكاب اعمال ارهابية في امريكا , وهي كل من مصر ولبنان والإمارات بالإضافة الى جمهورية الشيشان.
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