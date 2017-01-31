المشهد اليمني الأول| متابعات

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الإثنين إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” استثنى بعض الدول من قراره المثير للجدل حول السفر بالرغم من مسؤوليتها عن ارتكاب أعمال ارهابية.