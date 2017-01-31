المشهد اليمني الأول| خاص

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم اليوم الثلاثاء 31 يناير 2017م، صاروخاً باليستياً على معسكر الغزاة في جزيرة زقر التابعة لمحافظة الحديدة.

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت قبل قليل من فجر اليوم الثلاثاء بصاروخ باليستي معسكراً لقوات الغزو في جزيرة زقر اليمنية على البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر إن الصاروخ الباليستي متوسط المدى، مؤكدةً أن الصاروخ أصاب هدفة بدقة عالية، مخلفاً خسائر كبيرة بقوات الغزو.

يأتي ذلك بعد عمليتين للقوة الصاروخية اليمنية، تسببت ب إغراق أقوى فرطاقة عربية ، تدعى المدينة وهي فرنسية الصنع وتتبع الأسطول البحري السعودي، كما تم زلزلة تجمع لعناصر عناصر والجنجويد جنوب المخأ بصاروخ زلزال 3 الباليستي .

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