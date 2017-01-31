المشهد اليمني الأول| فيديوهات

داهمت الأجهزة الأمنية في مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء مخزناً يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال مصدر أمني إن المداهمة جاءت بعد عملية رصد ومتابعة، موضحا أن المخزن يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة منها معدلات 23 ومعدلات شيكي وكمية من الذخيرة المتنوعة.

ولفت إلى أن كمية الأسلحة المضبوطة في المخزن تكفي لإشعال حرب في جبهة بأكملها وأنها كانت معدة لاستخدامها من قبل المرتزقة وعناصر ما يسمى القاعدة.

وليست المرة الأولى التي تضبط فيها أجهزة الأمن مخازن أسلحة في مديرية أرحب إذ سبق وضبطت ثلاثة مخازن آخرها في العاشر من يناير الجاري، حيث تم ضبط مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ كاتيوشا وعدد من الأسلحة الرشاشة في منزل أحد العناصر الإجرامية في منطقة يحيص بالمديرية.

وتثبت هذه العملية وغيرها من العمليات اليقظة العالية للأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن اية عمليات تقوم بها العناصر المشبوهة والتي تهدف إلى الإخلال بأمن واستقرار الوطن والمواطن.

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