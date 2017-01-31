المشهد اليمني الأول| فيديوهات

كسر الجيش واللجان الشعبية أمس الاثنين زحفين كبيرين لقوى العدوان على ميدي وغرب الطوال نُفذا من عدة اتجاهات.

وأوضح المصدر أن الزحف الأول باتجاه ميدي من المحورين الغربي والشمال الشرقي، والزحف الثاني باتجاه الرمضة غربي منفذ الطوال

وأضاف المصدر العسكري أن زحف العدوان على ميدي رافقه غطاء جوي من قبل الطيران الحربي والأباتشي وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأكد أن أعداد كبيرة من مرتزقة قد لاقوا مصارعهم بالإضافة إلى جرح آخرين في الزحف الفاشل الذي هدف للتقدم باتجاه ميدي شمال غرب اليمن.

وفي السياق ذاته، نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية كمائن وعمليات التفاف على مرتزقة الجيش السعودي غرب منفذ الطوال خلفت تدمير آليتين ومصرع أفراد العدو.

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