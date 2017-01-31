المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وبحسب المصدر، فالبارجة السعودية المستهدفة قبالة السواحل الغربية والتي شاركت في العدوان على السواحل الغربية والمدن والصيادين كانت تحمل على متنها 1766 جنديا وضابطا، وعند استهدافها كان على متنها طائرة مروحية.