استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس الاثنين فرقاطة تابعة لقوى الغزو والعدوان السعودي الأمريكي قبالة سواحل اليمن الغربية.
الفرقاطة التي تم استهدفها وفقا لتصريحات مصدر عسكري، تابعة لقوات البحرية الملكية السعودية واسمها “المدينة”، وهي من بين أربع فرقاطات تمتلكها البحرية السعودية صنعت في #فرنساجميعها مزودة بحزمة تسليحيه وتقنيات حرب إلكترونيه وتخفي و بمهبط طائرات لمروحية متوسطة الحجم مثل يوروكوبتر دوفين ويوروكوبتر بانثر وطائرة إن إتش 90.
وبحسب المصدر، فالبارجة السعودية المستهدفة قبالة السواحل الغربية والتي شاركت في العدوان على السواحل الغربية والمدن والصيادين كانت تحمل على متنها 1766 جنديا وضابطا، وعند استهدافها كان على متنها طائرة مروحية.
وإليكم مواصفات تفصيلية للفرقاطة “المدينة”: 1. بلد المنشأ: فرنسا 2. الاستخدام: فرقاطات مزودة بالصواريخ الموجهة، مجهزة لقتال الغواصات، ولتوفير الدفاع الجوي وتأمين مجموعات القتال البحرية، وتأمين القوافل البحرية الصديقة. المواصفات العامة والفنية: 1.المواصفات العامة: الطاقم 197 فرداً الطول 115 متراً العرض 12.5 متر الغاطس 4.65 متر الحمولة الكاملة 2610 طن 2. التسليح: مجموعتان من القواذف الرباعية (2×4) للصواريخ سطح/سطح، من النوع اتومات مارك 2 Otomat MK 2 مجموعة من القواذف الثمانية (1×8) للصواريخ سطح/جو من النوع كروتال Crotale مدفع مدمج عيار 100 مم كريزو لوار من النوع Creusot Loire مدافع (2×2) عيار 40 مم بريدا من النوع Bryda أربعة قواذف للطوربيد عيار 533 مم من النوع IISAF 17 B طائرة عمودية من النوع دولفين SA 365 3. المعدات الإلكترونية: رادار البحث الجوي، من النوع سي تايجر DRBV-15 Sea Tiger رادار ملاحي، من النوع راكال ديكا TM – 1226 Racal Deka رادار توجيه النيران، من النوع كاستور 2 Castor 2 رادار توجيه الصواريخ، من النوع CSDRBC 32 أجهزة توجيه النيران، من النوع فيجا Vega نظم الحرب الإلكترونية السلبية: 2 نظام إطلاق الرقائق المعدنية والمشاعل الحرارية، من النوع داجاي Dagaie نظام الاستطلاع الإلكتروني، من النوع DR 4000 S نظام الإعاقة الإلكترونية من النوع جانيت Janet نظم السونار: سونار من النوع طومسون سنترا، مثبت علي البدن سونار للأعماق المتغيرة، من النوع: سورال 4. آلات الدفع: أربعة محركات ديزل عدد الجذوع: اثنان القدرة: 32500 حصان ميكانيكي 5. السرعة: 30 عقدة