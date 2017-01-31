المشهد اليمني الأول | متابعات

علم موقع المراسل نت من مصادر موثوقة أن عددا من القيادات الموالية للتحالف السعودي سقطت بين قتيل وجريح بضربة صاروخية للجيش اليمني والحوثيين في منطقة الخضراء جنوب مديرية المخا بمحافظة تعز.

وأطلقت قوات الجيش والحوثيين صاروخاً محلي الصنع استهدف تجمعا لقيادات ميدانية موالية للتحالف بينها قيادات من تنظيم القاعدة. وأشارت مصادر المراسل نت إلى مقتل القيادي البارز حمادة سيف وعدد من مرافقيه.

وأفادت المصادر لـ المراسل نت أن طائرة اباتشي نقلت الرجل الثاني بتنظيم القاعدة وهيب الريمي بعد تعرضه للإصابة، مشيرة إلى أن خمسة قيادات ميدانية قتلت أيضا في الضربة الصاروخية ومعارك باتجاه التبة السوداء بينهم قائد كتيبة تابعة لكتائب هيثم قاسم طاهر ويدعى محمد الحوس.

المصدر: موقع المراسل نت

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات