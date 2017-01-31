المشهد اليمني الأول| متابعات
وصفت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إطلاق الجيش اليمني صاروخا نحو الفرقاطة السعودية في البحر الأحمر وإصابته بالأمر المقلق.
وأضافت الصحيفة “أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفجير أو مهاجمة سفينة تابعة لما وصفته بالتحالف العربي على يد الثوار”، مضيفة” أنه لا شك أن ذلك يمثل دليلا إضافيا على أن حركة الملاحة في تلك المنطقة تواجه خطرا بسبب الوسائل القتالية الموجودة بيد الثوار الحوثيين المدعومين من قبل إيران وحزب الله”.
ورجحت الصحيفة بناء على المشاهد التي عرضت للهجوم أن تكون الفرقاطة استهدفت بصاروخ بر بحر وليس بزورق مفخخ كما قالت السعودية.
يشار إلى أن الاحتلال كان قد عبر عن قلقه في أكثر من مناسبة من سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على مناطق ساحلية على البحر الأحمر وخصوصا مضيق باب المندب ما سيعرض السفن الحربية والمدنية الصهيونية لخطر الاستهداف وشل حركة الملاحة الاسرائيلية عبر هذا المضيق.
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