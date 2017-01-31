المشهد اليمني الأول| متابعات

وصفت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إطلاق الجيش اليمني صاروخا نحو الفرقاطة السعودية في البحر الأحمر وإصابته بالأمر المقلق.