المشهد اليمني الأول| متابعات
كشف رئيس الاستخبارات العامة وعضو في مجلس الشؤون السياسية والأمنية بالسعودية، خالد بن علي بن عبدالله الحميدان، عن وجود “مخطط لانقلاب وشيك” في الإمارات.
وأكد الحميدان، في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، بأن “هناك بعض الأدلة” في الفترة الحالية تكشف عن وجود مخطط “انقلاب وشيك” في الإمارات ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال الحميدان إن: “جميع المحللين السياسيين يتنبأون بأن سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سيهتم بالتخطيط لانقلاب ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريبا، وذلك إثر طرده من منصبي قائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ونائب رئيس مجلس الوزراء بتآمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.
وأضاف رئيس الاستخبارات العامة السعودية أن “الأمريكيين يحاولون منع الانقلاب ضد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.
وبين الحميدان، في تصريحه، أن الشيخ هزاع بن زاید، الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “احتج على سياسات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإدارة الحكم في الإمارات”.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الاستخبارات العامة السعودية أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي في لقائه مع القادة وكبار الضباط العسكريين في قصر “زعبيل”، انتقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعلاقاته الخاصة بالسعودية، مضيفا أن “إجراءات الشيخ محمد بن زايد قد أدت إلى إذلال نفسه ودولة الإمارات أمام السعودية لاسيما بقراره الخاطىء في شأن تدخل الإمارات غير المبرر في حرب اليمن”.
وصرح الحميدان بأن “عددا من المسؤوليين الإماراتيين رفيعي المستوى ينتقدون سياسات الشيخ محمد بن زاید آل نهيان لإدارة الحكم، ومنهم الفريق الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات”.
وأشار المسؤول السعودي إلى أنه “من المتوقع أن تشهد الإمارات انقلابا وشيكا ضد الشيخ محمد بن زاید آل نهيان برعاية سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ هزاع بن زاید والفريق الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان وبالتعاون مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.
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