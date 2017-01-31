المشهد اليمني الأول| متابعات
لا تزال قضية منع الهجرة لست دول عربية وايران الى امريكا الشغل الشاغل لدى العالم بأسره.
حيث استغرب الكثير من المحللين عدم وجود السعودية ضمن الدول الممنوعة من دخول مواطنيها الى أمريكا رغم اعلان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، خلال حملته الرئاسية الاقتصاص من السعودية، وتأييده لقانون “جاستا” الذي يعطي الحق للمتضررين من أحداث 11 ايلول/ سبتمبر برفع دعاوة على السعودية المتهم الابرز بهذه العملية الارهابية التي ذهب ضحيتها الآلاف.
وبعد قرار المنع، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان لاطلاعه على القرارات الاخيرة، فيما كان الاتصال تهديدياً، حيث نقل عن سفير السعودية في الولايات المتحدة، عبد الله بن فيصل بن تركي، أن ترامب وجه تهديدا للسعودية بطريقة غير مباشرة، مطالبا اياها بدفع “الخوة” والا ستضاف الى قرار المنع. وبحسب المصدر قال السفير السعودي “ان الايام ستكشف تفاصيل الصفقة الاخيرة”.
هذا وقد منعت 7 دول من دخول مواطنيها الى أمريكا وهي ايران، سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، السودان و اليمن.
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