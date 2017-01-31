أسرار لاتعرفها عن عملية إغراق الفرقاطة “702” السعودية والمُسمّاه “المدينة

المشهد اليمني الأول| تقرير – أحمد عايض أحمد

أوهام “الانتصار البحري الغازي” تتلاشى بعد تمكن اسود البحرية اليمنية من اغراق احدث الفرقاطات الفرنسية التي تمتلكها السعودية فبين الحين والاخر يدخل الشك لدى الغزاة حول القدرات البحرية اليمنية الدفاعية فتارة داخل الحسابات وتارة خارج الحسابات الاستخباراتية الغازية التي لم تكن تتوقع امتلاك اليمن لصواريخ بحرية من طراز C- 80 بالرغم من قيام استخبارات البحر الغازية بعمليات تحري شديد عن ذلك.. فكيف تتأكد.

زجّت السعودية بأحدث فرقاطاتها الحربية المتطورة الى أقرب نقطة مرابطة على الشاطيء الغربي اليمني ومرّت اسابيع ولم تنفذ عملية بحرية ضد البحرية الغازية مما أحدث استرخاء وطمأنينه لدى البحرية الغازية فكانت الصدمه اليوم .

نُفذت عملية بحرية يمنية استثنائية بالساحل الغربي ضد فرقاطة غازية متطورة من فئة المدينة تحمل اسم “المدينة المنورة” ورقمها البحري “702” تُرصد . تُضرب، تشتعل ثم تنفجر فتتطاير أجزائها وكأنها سمكه تُشوى على صفيح من نار بعرض البحر، إنها عملية 702 البحرية التي نفذها رجال الجيش واللجان بحرفية عالية.

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تعد فرقاطة 702 الحربية ثاني أحدث فرقاطة حربية تمتلك السعوديه بعد فرقاطة مكه الاحدث في الاسطول السعودي . لذلك تُعد العملية العسكرية البحرية اليمنية هي ضربة ساحقه من الجانب الاستخباري والعملياتي فبعد الرصد الاستخباري والمتابعة البصرية المستمرة نفذت القوات البحرية اليمنية عملية استثنائية استهدفت من خلالها الفرقاطة الحربية 702 والمسماة بالمدينة المنورة قبالة الساحل الغربي بواسطة صاروخ بحري موجة وتكللت العملية بنجاح كبير وتم اغراقها.

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تحمل فرقاطة المدينة “702” الحربية على متنها ١٧٦ جندي وضابط بحري وطائرة مروحية بحرية.. ومن جانب اخر حاولت السفن الحربية الغازية ان تنقذ طاقم الفرقاطة الا ان عمليات الانقاذ باءت بالفشل لاسباب كثيرة منها الخوف من استهداف البحرية اليمنية مرّة اخرى لفرقاطة او سفينة حربية اخرى ومن جانب اخر قرب المسافة بين البحرية اليمنية وموقع الفرقاطة الغارقة .

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تشيرالمعلومات العسكرية ان الفرقاطة الحربية السعودية كانت تشن ضربات صاروخية ومدفعية بشكل دائما على السواحل اليمنية وعلى قوارب الصيادين وعلى المدن الساحلية ولكن بفضل الله تم تدميرها بواسطة اسود البحرية اليمنية وهذه رسالة استراتيجية ترجمة التحذير العسكري الصادر من البحرية اليمنية للعدوان بان بحار الوطن لا تقبل بالغزاة والمحتلين .