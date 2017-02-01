الرئيسية الأخبار المحلية المدفعية اليمنية تدك تجمعات أزلام العدوان المنافقين في صرواح مأرب وتصيبهم بمقتل الأخبار المحلية المدفعية اليمنية تدك تجمعات أزلام العدوان المنافقين في صرواح مأرب وتصيبهم بمقتل بواسطة محرر المشهد - 01/02/2017 81 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش واللجان الشعبيه يستهدفون تجمعات المنافقين بقذاف المدفعية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الزعيم يحذر من المهاترات والمناكفات الداخلية ويؤكد أنها لاتخدم سوى العدوان ومرتزقته أقوى إستهداف يسحق المنافقين في كمين مروع بصبرين الجوف بصاورخ زلزال1 وقذائف المدفعية شاهد أقوى لقطة تدمير لآلية سعودية في موقع المعزاب بجيزان المحتلة على يد أبطال اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد