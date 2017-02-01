المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش واللجان الشعبيه يستهدفون تجمعات المنافقين بقذاف المدفعية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان.