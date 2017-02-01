الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الزعيم يحذر من المهاترات والمناكفات الداخلية ويؤكد أنها لاتخدم سوى العدوان... الأخبار المحلية شاهد الزعيم يحذر من المهاترات والمناكفات الداخلية ويؤكد أنها لاتخدم سوى العدوان ومرتزقته بواسطة محرر المشهد - 01/02/2017 46 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد الزعيم يحذر من المهاترات والمناكفات الداخلية ويؤكد أنها لاتخدم سوى العدوان ومرتزقته نص المنشور: شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب المدفعية اليمنية تدك تجمعات أزلام العدوان المنافقين في صرواح مأرب وتصيبهم بمقتل أقوى إستهداف يسحق المنافقين في كمين مروع بصبرين الجوف بصاورخ زلزال1 وقذائف المدفعية شاهد أقوى لقطة تدمير لآلية سعودية في موقع المعزاب بجيزان المحتلة على يد أبطال اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد