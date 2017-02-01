المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لتفجير آلية سعودية تم إعطابها سابقاً من قبل أيطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في موقع المعزاب جيزان. وتظهر المشاهد لحظة تفجير آلية عسكرية سعودية وتدميرها بالكامل.