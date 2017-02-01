الرئيسية الأخبار المحلية شاهد أقوى لقطة تدمير لآلية سعودية في موقع المعزاب بجيزان المحتلة على... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد أقوى لقطة تدمير لآلية سعودية في موقع المعزاب بجيزان المحتلة على يد أبطال اليمن بواسطة محرر المشهد - 01/02/2017 311 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لتفجير آلية سعودية تم إعطابها سابقاً من قبل أيطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في موقع المعزاب جيزان. وتظهر المشاهد لحظة تفجير آلية عسكرية سعودية وتدميرها بالكامل. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الزعيم يحذر من المهاترات والمناكفات الداخلية ويؤكد أنها لاتخدم سوى العدوان ومرتزقته المدفعية اليمنية تدك تجمعات أزلام العدوان المنافقين في صرواح مأرب وتصيبهم بمقتل أقوى إستهداف يسحق المنافقين في كمين مروع بصبرين الجوف بصاورخ زلزال1 وقذائف المدفعية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد