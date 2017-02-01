المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي أمس الثلاثاء مشاهد نوعية لخسائر مرتزقة الجيش السعودي في أطراف ميدي والرمضة غربي الطوال.

وتعكس المشاهد إفشال رجال الجيش واللجان الشعبية بعون الله زحفين لقوى العدوان السعودي الأمريكي على ميدي وغربي الطوال وألحقوا بهم خسائر فادحة رغم المشاركة الجوية المكثفة.

وأفاد مصدر عسكري أن مرتزقة الجيش السعودي حاولوا التقدم من ثلاثة محاور باتجاه ميدي من المحور الغربي والشمال والشمال الشرقي بعد عملية قصف وتمشيط مكثفة للطيران الحربي والأباتشي على طول جبهة ميدي، مشير إلى أنهم تفاجؤوا بالمواجهة القوية من قبل الجيش واللجان الشعبية وأجبروهم على التراجع بعد أن قتلوا وأصابوا العشرات منهم.

أما الزحف الثاني فكان باتجاه تبة الرمضة من المحور الغربي للطوال وخلال الزحف نفذ الجيش واللجان كمينا والتفافا دمرت على إثرهما آليتان ولقي عدد منهم مصرعهم.

وأفاد المصدر أن الطيران الحربي حاول إسناد مرتزقته على الأرض إلا أن ضربات الجيش واللجان وحجم الخسائر في صفوف المرتزقة أرغمتهم على التقهقر إلى معسكرات الجيش السعودي.

كما تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من كسر زحف بالآليات والمدرعات والمرتزقة باتجاه شمال صحراء ميدي.

مصدر عسكري ذكر أن الزحف فشل ودمرت ثلاث آليات فيما لقي عدد منهم مصرعهم وجرح آخرون في كمائن محكمة واندحروا خائبين من المكان.

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