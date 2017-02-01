لا شك أن نظام آل سعود شعر بالخجل أمام العالم عندما تم اغراق سفينته وامكانيته وامواله وكرامته في البحر من قبل مجموعة ميليشيات انقلابية يسير جنودها حُفاة بحسب وسائل إعلامه .

كما أن تصريح صحيفة “يديعوت احرانوت” الصهيونية بان استهداف البارجة السعودية امر يدعوا للقلق عزز هذا الخجل أمام الحليف القديم سراً والحليف الجديد علناً ببركات العدوان على اليمن .

هذه الأعذار لم تخفف من حجم الفضيحة العسكرية التي تعرض لها .. حينها جاء بفكرة أغبى حين قال أن مقطع الفيديو الذي بثة اعلام الانقلابيين لاستهداف البارجة أظهر صوت شخص يتحدث بالفارسية !!

سارع اعلام العدوان لخلق قصص خيالية عدة منها ان الاستهداف جاء من زوارق انتحارية وأن الاستهداف جاء من ميناء الحديدة !!

هذه الفكرة العبقرية التي خرج بها أعلام 20 تشارك في الحرب على اليمن !؟ إيران من اغرق البارجة وليس الحُفاة !! والدليل الجملة الفارسية التي ظهرت في مقطع الفيديو !!

لا يحتاج الموضوع الى تفنيد مبالغ فيه .. فالعودة لمقطع الفيديو ومشاهدته مرة واحدة كفيل بتكذيب ونسف عذر نظام آل سعود بخصوص سقوطهم وفشلهم أمام إمكانية الجيش واللجان الشعبية البسيطة وأن الشماعة الإيرانية أصبحت مكشوفه كما هي مؤخرة بارجة “المدينة” المكشوفة .

فبعد عامين من العدوان على اليمن باسم القضاء على المشروع الإيراني ، وبعد عامين من الاتهامات عن التواجد الايراني الداعم للانقلابيين ، وبعد عامين من مسطلحات (روافض – ومجوس – وفرس – وعيال متعه) يكون دليلكم الوحيد على تواجد الايرانيين هو أن عبارة (قسماً إني اباتشي هيذيك هيه ) طلعت باللغة الفارسية !!

—

ملاحظة : تقع إيران في القسم الجنوبي الغربي من قارة آسيا ويحدها من الشمال روسيا ، ومن الشرق أفغانستان وباكستان وخليج عُمان، ومن الجنوب الخليج الفارسي مدري العربي ، ومن الغرب العراق وتركيا .