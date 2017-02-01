لن يحدث ذلك إلا في السعودية:المواطن بيموت جوع والأمير يستأجر ثمانين مقعد للصقور في طائرة فاخرة ؟؟

المشهد اليمني الأول | متابعات

بينما النظام السعودي يقر عدداً من الجرع والضرائب والاجراءت التقشفية في منع العلاوات والمواصلات والاجور الاضافية وشراء السيارات على موظفي القطاع الحكومي التي أصابت المواطن السعودي في معيشته حتى أخمص القدمين ، يقوم امراء سعوديون بإستئجار طائرة فخمة وحجز ثمانين مقعداً ليس لمريض أوفقير مشرد ونازح وانما لصقور بملايين الدولارات.

حيث نشر طيار يعمل في شركة طيران الاتحاد صورة غريبة لطائرة تجارية يوجد على متنها 80 صقرا موزعين على مقاعد فردية مدفوعة الثمن من قبل أمير سعودي.

ولاقت الصورة “الغير العادية” انتشارا واسعا وسخطاً كبيراً وامتعاضاً عارماً لدى قطاع كبير من الشعب السعودي الذي يعاني ضائقة مالية وغلاء اسعار نتيجة لتراجع أسعار النفط وعجز الموازنة لثلاث سنوات .

وقام أحد مستخدمي موقع Reddit بمشاركة الصورة المثرة للسخط للشعب السعودي والنادرة والسعيدة للامراء يوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني. وأوضح المستخدم أن “صديقه الكابتن” أرسل الصورة إليه بعد شراء الأمير تذكرة سفر لكل من الطيور الجارحة.

يذكر أن الامراء الخليجيين وفي مقدمتهم السعوديين يتباهون بإقتنا الصقور ويشترونها بإسعار باهظة جداً في حين يعاني العوام المواطن من أزمة في المعيشة نتيجة اللعب بالثروات والتورط في حروب عبثية وتهريب الاموال الى الخارج.

كما أن هذه الصورة الغريبة لسرب من الطيور الجارحة على متن طائرة ركاب لا تعتبر الأولى من نوعها، خاصة مع وجود صور أخرى غريبة لأنواع من الحيوانات المسافرة على متن الطائرات.

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