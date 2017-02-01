المشهد اليمني الأول| خاص

نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم الأربعاء 1 فبراير 2017م، عملية إقتحام نوعية على موقع عسكري سعودي في جيزان وإحراق مخزن وكبدت جيش العدو السعودي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول، إقتحام وحدات الجيش واللجان الشعبية موقع المقرن العسكري السعودي في جيزان ما اسفر عن مقتل وجرح عشرات الجنود السعوديين وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد العسكري.

وأفادت المصادر إلى أنه تم خلال العملية النوعية تفجير وإحراق مخزن للأسلحة وتدمير 5 آليات عسكرية سعودية كانت متمركزة في الموقع.

وبحسب المصادر فقد نفذت وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق اليوم قنصت جنديين سعوديين في موقع الكرس, بالإضافة إلى قصف مدفعي إستهدف تجمعات لجنود وآليات العدو السعودي في موقعي السودانة وقائم زبيد محققة إصابات مباشرة .

وكانت يوم أمس قد دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الرمادي بعدد من القذائف، كما تعرص موقع الزقيلة السعودي العسكري لعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما قنصت وحدات القناصة جندي سعودي في تبة القمامة .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات