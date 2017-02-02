لو كان مُحارباً شُجاعاً لأوقف الحرب (بإتصال) !
أحياناً أتسآئل ماذا لو إتصل الرجل بصاحبيه وأتفقوا جميعاً على وقف القتال بين الأخوة الأعداء بغض النظر عن مصير مستقبله السياسي، وهل يمتلك هو من الشجاعة ما يكفي للقيام بذلك ؟!
بالنسبة لصاحبية، فأعتقد ان لديهما من الجرأة والشجاعة ما يجعلهما قادرين على إتخاذ مثل هكذا قرار ولنا معهما تجربةٌ سابقة حين أوقفا الحرب السادسة عقب إتصالٍ تم بينهما، وبالتالي فإن (هادي) هو المطالب اليوم بأن يكون هو المبادر أولاً .
نعم السعودية قد لا تريد إيقاف عدوانها عند هذه النقطة التي وصل إليها على الاقل في الوقت الحالي والتي تبدو فيها من الناحية الإستراتيجية في موقع الخاسر المهزوم، إلا أنها لن تستطيع الإستمرار فيه في حالة لو تجرأ هادي وأتصل بصاحبيه بمعزلٍ عنها وأتخذ معهما القرار وذلك لزوال مبرر عدوانها وتدخلها في اليمن والمتمثل في ذريعة (إعادة الشرعية) والذي تلوح به دائماً في وجه المجتمع الدولي لإثبات مشروعية عدوانها !
سيجعله ذلك – نعم – في مواجهة مباشرة مع السعودية لكنه لن يكون هذه المرة وحيداً، ولن تستطيع هي حينها ان تفعل معه شيئا إلا أن تتقبل الأمر على مضضٍ وحسرة في الوقت الذي ستسعى فيه يائسةً لإعادة خلط الأوراق من جديد!
أنا بصراحة لو كنت مكانه لما ترددت أن أتصل بصاحبيي قائلاً : رفقاً بالشعب وحناناً بالوطن كفى، آن الأوان للحرب ان تضع أوزارها . وأنا على ثقةٍ ان صاحبيي لن يترددا او يتلكئا في قبول دعوتي هذه وسيكونان أكثر مرونةً وإستعداداً لإحلال السلام !
عموماً كنت ولازلت أعتقد أن مشكلة هادي الأساسية تكمن في إحاطة نفسه بجماعةٍ من المستشارين الإنتهازين والذين يوجهون إستشاراتهم دائماً له بما يخدم مصلحة توجهاتهم وأحزابهم السياسية أكثر مما يخدمه نفسه وموقعه كرئيس دولة بالإضافة إلى إصراره العجيب منذ البداية على وضع رهانات بقاءه كلها على عنصر الدعم الخارجي متجاهلاً بذلك عملية الإلتفات لإيجاد قاعدة سياسية وجماهيرية عريضة تُؤّيده في الداخل وبالتالي أخذت الفجوة بينه وبين الشعب شيئاً فشيئاً في الإتساع حتى وصلت إلى النقطة التي تجعل من سابع المستحيلات ردمها إلا بمعجزة !
وهاتان المعضلتان في واقع الامر ربما تَحوُلان دون إقدام الرجل على أن يبادر في التخاطب مباشرةً مع صاحبيه حول إيجاد مخرجٍ للبلاد مالم يكن ممتلكاً الشجاعة الكافية واللازمة لتحقيق ذلك . كن شجاعاً مرةً واحدةً يا (عبدربه) وإفعلها . إفعلها حتى وإن إعتقدت الآن أنك لن تكسب شيئاً إلا أنك لن تخسر شيئاً أيضاً، فلم يعد لديك اليوم أصلاً ما تخاف أن تخسره بعد أن خسرت الشعب والوطن !
لديك الآن فرصةٌ ثمينةٌ (من ذهب) للتكفير عن جرمك، فلماذا لا تقتنصها وتكون سبباً في صناعة السلام كما كنت سبباً مباشراً في صناعة الحرب ؟! قد لا تعود رئيساً، ولكنك ستخرج منها بطلاً بأثرٍ رجعي، وإنها لمعجزة المعجزات أن تخرج منها بعد كل ما إقترفته بحق الشعب والوطن بطلاً !
#معركة_القواصم
بقلم الشيخ عبدالمنان السنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم يا إخواننا الشرعية هم خونة وأنجاس ولا تصدقوا هم أبشركم با الفرج انشأ ا الله المطلوب قيادات يمنية شريفة غير الشرعية الشر عيه إبطال الكبسة فقط وجني المليارات هم يتاجرون با اليمن عندهم أسلحه يقدرون أن يصفو اليمن من الحوثيين ويصفو العراق وكل الوطن العربي بلاد الشام غيروا بدل الشرعية لقد زادة أوزانهم من أكل الكبسة غيروهم في اقرب وقت الصحاب الشرعية يتواجدون في اليمن في مناطق ضيقه لكي يقنعوا الناس أنهم يقاتلون يحضر للتصوير في مأرب وعد وبعد نشر صورهم لم نعد نسمع عنهم كيف تكون شرعية وهم خونة باعو عرضهم ووطنهم هم يضحون با الشباب المغرر بهم اليمن تريد تغيير شامل وقيادات جديدة نريد اليمنيين ذو البأس الشديد نريد من قالوا وهم مذكورين في كتاب الله قالوا للملكة بلقيس عندما استشارتهم قالوا لها نحنو ذو قوتا وبأسا شديد اليمنيين الشرفاء الفاتحين هم من ركعوا الفرس المجوس والمجوس يريدون ان ينتقمون من اليمنيين العرب بوأ صدت الحوثيين المجوس وأصحاب البدع ليس لهم معرفة با الدين كلاب إيران
إلا كل أشقائنا في الخليج العربي اليمن وجزيرة العرب لن ترى الخير بوجود الحوثيين وأناشد الزعيم علي عبد الله صالح ان يقف مع الحق اليمني العربي وان يتبرءا من الحوثيين وانأ متأكد انهوا لا يقبل با الحوثيين الذين يد عون أنهم من أل البيت من قريش من بيت ابو لهب الشعب اليمني ضحى با أكثر من مئات الآلاف من الشهداء من اجل أن يقتلعوا من يدعون أنهم السادة هم أصحاب البدع والشعوذة ولا يقبلون العربي يتزوج من السادة ال البيت الحوثيين عرق نجس وقتله وسفها أبوهم وجدهم كانوا يذبحون اليمنيين العرب بأيدهم وعندي الصور والدليل علي عبد الله صالح تحمل الكثير من الخاطئ وتحمل الغدر من اقرب الناس هوا لا يريد الحوثيين وانا اقسم بذالك الحوثيين أنشا الله نهايتهم قربة هم سبب تجهيل اليمنيين هم وفدو على اليمن من أيام الخلافة الإسلامية هم لا يمثلون اليمن هم يمثلون أسيادهم الفرس تعاونوا يا إخواننا مع علي عبد الله صالح هوا لا يحب الحوثيين هوا مرغم والسبب الخونة الغدارين وعلى رئسهم عيال الحمر وعلي محسن وكبير الكهنة الزنديق عبد المجيد الزن داني وحزب الصلاح والخوان والقاعدة وكل الأحزاب التكفيرية عبد المجيد الزن داني وعيال الحمر هم من يمثلون الأحزاب التكفيرية أقلكم على قضية زواج في المنطقة الوسطى يمني عربي تزوج من بنت يمنية لا كن الحوثيين اجبروه على تطليقها لأنها من أل البيت وهوا مواطن يمني والإثباتات موجودة يا شعبنا اليمني العربي عمركم شفتم سيد يعمل بيديه في أي مجال في الحدادة والنجارة وألبنا لقد نهبوا السادة كل أملاك اليمنيين العرب الشعب اليمن عانى من ظلمهم وتجبرهم الا يكفي ان الشعب اليمني ضحى بخيرة رجاله وعلمائه لن يرتاح الشعب اليمني والعربي والحوثيين المجوس موجودين لا والله لو حصلوا أي فرصة لنهبوا وقتلوا وسلبوا حريات الشعب اليمني إيران لن تتركنا في حال سبيلنا هيا تريد كل العرب وأمريكا معهم من أللذي سلم البوابة الشرقية للوطن العربي العراق الحبيب أمريكا ومن مع أمريكا وبلاد الشام كامل يا إخواننا في جزيرة العرب وكل العرب نقلكم أو قفو الحوثيين واطر طو هم من كل اليمن من كل الوطن العربي جربوا يا جيراننا علي عبد الله صالح علي عبد الله صالح تحمل من الغدر وا لخيانة من الحزب التكفيرية ومن اقرب الناس له يا إخواننا في السعودية والخليج العربي علي عبد الله صالح معذور لقد خانوه الناس الذين آكلو وشربوا دم الشعب اليمني علي عبد الله صالح لم يقدمهم للمحاكمة الن من الذي وقف ذد الحوثيين الشعب اليمني العربي الشريف اما الخونة فهم موجودين خارج اليمن يجهزون نفسهم لنهب اليمن مرة ثانية هم قاعدين يفكروا بمشاريع إعادة ألبنا وهم با يكونوا المقاولين وأصحاب البنوك ولاتصالات والبريد والبترول والكهربا والبحار بيع البحار اليمني يه لشركات الجرف ويحرمون الصيادين اليمنيين أصحاب الأرض والبحر من رزقهم لعنت الله على كل الخونة والله أنهم يؤيدون الحوثيين عيال الحمر أولاد الحمر وعلي محسن يتوددون للحوثيين اقسم لكم با الله هم يريدون ان يرجعون لليمن حتى لو كانت تحكم اليمن إسرائيل ماذا تتوقعون من الخونة لم يكون معهم ايام الربيع العربي الإسرائيلي برنارد هنفي ليفي كان مع المتضا هرين في كل الوطن العربي شخصيا كان مع أولاد الحمر والزن داني لعنت الله على كل الأحزاب على فكرة علي محسن أول من سلح الحوثيين بكل لسلحه من المسدس إلا الدبابة والصورايخ كانت الخطة ان يسلحوا الحوثيين من اجل ان يتخلصوا من الحرس الجمهوري علي محسن قاد ستة حروب على الحوثيين وكان ينسحب في كل معركة ويترك للحوثيين كل المعدات العسكرية عمر ذيل الكلب اعوج من يخون أرضة وشعبة ودينه وعروبته سوف يبقى طوال ما هوا عايش دمهم الخونة دمهم غير دم بني ادم متوحشين خونة سفلة قتلة هم معا الحوثيين من أيام أجدادهم مبخو ت كانوا يذبحون اليمنيين ويقطعون رئسهم ويعبوهم با ا لشوالات والجو ني ويسلموها للأمام يحي حميد الدين وهوا من نفس سلالة الحوثيين يا إخواننا العرب ساعدونا على التخلص من هذه ألسلاله الخبيثة اقسم ان عبد ربة منصور هادي وعلي محسن عندهم قوه في مأرب قادرة ان تتفوق على أي قوه هم موجودين في المكان الخطى من المفروض اغن لا تسم حولهم أن يحاربوا الحوثيين إتر كو الخونة اليمن فيها الرجال الشرفاء الصادقين مع أنفسهم ومع الله اليمن فيها رجال الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول من الشام المغنم ومن اليمن المدد عليكم بكتاب الله وسنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا با المذاهب التكفيرية عبيد الفرس كل الخونة الموجودين في خارج اليمن هم ألان يؤيدون الحوثيين يريدون ان يرجعون ويكونون مع الحوثيين لينهبوا ما بقى للشعب اليمني فيه يمنيين شرفاء حطوهم بدل الخونة وسترون النتيجة من كان مع الله كان الله معه سارعوا يا أشقانا او قفو مع اليمنيين الأصليين العرب وليس مع الخونة عندهم أسلحة لو سلمت لقيادة يمنية نزيهة وقيادية لحرروا اليمن من الحوثيين والأحزاب التكفيرية وتحدو إيران ومن معا إيران اللهم انصر الشعب اليمني على أحفاد حمالة الحطب في جيدها حبلا من مسد