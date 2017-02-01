المشهد اليمني الأول| الضالع

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أن الهدف المعلن والخفي للوجود الأمريكي السعودي في اليمن مبني على تمزيق الشعب واستهداف الكرامة ومحاولة الإذلال في سياق المشروع الأمريكي في المنطقة الذي لن يسمح بأي حل في اليمن إطلاقا إلا إذا فوتنا عليهم ذلك بالتكاتف والوحدة ومواجهة مشروع تمزيق المنطقة.