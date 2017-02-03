المشهد اليمني الأول| عسير

قال مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية دمّرت قبل ساعات مكان هبوط وإقلاع طائرات الأباتشي داخل أحد معسكرات العدو السعودي في قطاع عسير.

وأوضح المصدر أن القوات اليمنية المشتركة أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على معسكر الحجل السعودي وأصابت المكان الذي تحط فيه وتقلع منه طائرات الأباتشي بشكل مباشر وتم تدميره كلّياً.

وفي السياق أضاف المصدر أن قوة الاسناد المدفعي دكّت معسكر زبنه في ذات القطاع بعدد من قذائف المدفعية أثناء تواجد لعدد من العسكريين السعوديين بداخلة وحققت إصابات دقيقة ووقوع خسائر في الأرواح في صفوفهم.

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