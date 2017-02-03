الرئيسية الأخبار المحلية شاهد رد أبناء محافظة حجة المزلزل على إستمرار الغطرسة السعودية الأمريكية الأخبار المحلية شاهد رد أبناء محافظة حجة المزلزل على إستمرار الغطرسة السعودية الأمريكية بواسطة محرر المشهد - 03/02/2017 221 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات تتواصل فعاليات إعداد وتخرج الكتائب العسكرية في محافظة حجة وسط تفاعل كبير من المجتمع. شهدت مدينةُ حجة عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحداتٌ رمزيةٌ من رجالِ الجيشِ والأمنِ واللجانِ الشعبيةِ احتفاءً بتخرجِ دفعاتٍ جديدة من المقاتلين وتوجهِهم للجبهات. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد ماذا فعل الأبطال بزحف أزلام العدوان المنافقين بمنطقة كرش بلحج وكيف تم تدمير الدبابة ! العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي يمنع دخول القمح لليمن ويشدد الحصار على ميناء الحديدة شاهد المملكة الإرهابية السعودية تدمر جسور مديرية موزع في محافظة تعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد