المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تتواصل فعاليات إعداد وتخرج الكتائب العسكرية في محافظة حجة وسط تفاعل كبير من المجتمع.
شهدت مدينةُ حجة عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحداتٌ رمزيةٌ من رجالِ الجيشِ والأمنِ واللجانِ الشعبيةِ احتفاءً بتخرجِ دفعاتٍ جديدة من المقاتلين وتوجهِهم للجبهات.

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد