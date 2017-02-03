المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تتواصل فعاليات إعداد وتخرج الكتائب العسكرية في صنعاء وسط تفاعل كبير من المجتمع.. ففي العاصمة صنعاء تخرجت أمس الخميس في مديريتَي شعوب وآزال عددٌ من الكتائبِ العسكريةِ المدربةِ قتاليًّا ضمنَ حملةِ أشداء على الكفارِ في مرحلتِها الثانية.

وفي مهرجان ختامي آخر لحملة أشداء على الكفار شهده حي مسيك في مديرية آزال، تخرجت خلاله كتائب من المقاتلين من أبناء الحي، لنطلقوا بعد ذلك إلى جبهات القتال رفدا للمرابطين من أبناء الجيش واللجان الشعبية.

وفوّجت مديرياتُ الصافيةِ والثورةِ والوحدة بأمانةِ العاصمة كتائبًا من المقاتلينَ الأشداءَ من أبنائِها ورجالِها نحو جبهاتِ القتالِ استجابةً لله ِودفاعًا عن الدينِ والوطن، وسط تأكيدهم على إعداد المزيد من المقاتلين ورد جبهات القتال برجال الرجال.

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