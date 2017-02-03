الرئيسية الأخبار المحلية تعرف بالفيديو على أهم البارجات التي دمرها أبطال اليمن في السواحل الغربية الأخبار المحلية تعرف بالفيديو على أهم البارجات التي دمرها أبطال اليمن في السواحل الغربية بواسطة محرر المشهد - 03/02/2017 2596 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات تعرف على أهم البارجات التي دمرها أبطال اليمن في السواحل الغربية شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب رغم فرض إجراءات التقشف على المواطنين في السعودية .. أمير سعودي يحجز 80 مقعداً لصقوره على متن طائرة! الجيش اليمني ندٌّ لقوات العدوان.. فهل يستفيق بنـو سعود؟ المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: على حكام السعودية تقديم الاجوبة على ارتكاب الجرائم في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد